وصول (5) بواخر من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان

الخليج 365 : بورتسودان (smc) كشفت إدارة ميناء الخير ببورتسودان عن وصول خمس بواخر من المشتقات البترولية للبلاد خلال الأسبوع الماضي. وأوضح عثمان قرشى محمد مدير ميناء الخير في تصريح لـــ(smc) أن الكميات التى تم تفريغها من البواخر التي وصلت للميناء بلغت حتى الآن (133) ألف طن متري من الجازولين والبنزين والفيرنس وغاز الطبخ، مشيراً إلى تفريغ (38)

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