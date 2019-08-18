بوريس جونسون يعلن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة تاريخية.
سبوتنيك
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