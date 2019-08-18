شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة تاريخية. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوريس جونسون يعلن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.