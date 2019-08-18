“أنصار الله” تلحق خسائر فادحة بقوات يمنية بقصف صاروخي في عسير السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الأحد، مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين، بقصف ومواجهات في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، عن مصدر عسكري، أن الجماعة استهدفت بـ 6 صواريخ محلية الصنع نوع “زلزال1 ” مداه 3 كيلو مترات، تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير.

ووفقاً للمصدر، أوقع القصف الصاروخي أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات اليمنية.

في السياق، أشار المصدر إلى مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين أثناء تصدي “أنصار الله” لزحف نفذته قوات يمنية من مسارين بغطاء جوي من طيران التحالف قبالة منفذ علب.

وذكر أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا من الجنود اليمنيين بكمين نصبته “أنصار الله” بعبوة ناسفة قبالة المنفذ الحدودي في عسير.

في قطاع نجران، شنت “أنصار الله” عملية هجومية على مواقع لقوات يمنية في رشاحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها واغتنمت الجماعة خلالها أسلحة، حسب “المسيرة”.