افرح ياوطن !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*هلال حديد وعهد جديد!

*كان اسمها الثورة .. وكانت ساعة النصر اكتمال الهلال

*هذي بلادي بها الأحرارُ قد طلعوا أقمار حقٍ أضاءت في دياجيها وعطّروا بالدم القاني مدائنها وزيّنوا بأمانيهم بواديها وعلّموا الناس أنّ الموت أُغنية كان الشهيد بإيمانٍ يغنّيها ولو تطول دروب الفتح نحن على قلوبنا وعلى الأهداب نمشيها إنا رفعنا لك الراياتَ عاليةً وحسبنا أنّنا كنا سواريها وحسبنا أنّنا في البر نحملها بين الضلوع ولم نخذل أمانيها وهذه الأرضُ لو من قلّةٍ هلكت فنحن بالحب لا بالمال نحييها…شكرا لمن صاغ الكلمة حباً لوطنه

*يالجمال الحرف والشعر وصدق الاحساس المتولد للوطن !ّ وطن يحن ونحن جند الله جند الوطن نتحدي الموت عند المحن

**وحرية سلام وعدالة . تحقق مشروع الحلم رغم الالم والمعاناة والدم ..بالأمس يوما مشهودا تاريخا مجيدا سطره الشعب السوداني تقدمه الشباب فداء ومهر الشهداء الدماء ليوم هذا العرس المبارك

*انها زفة وطن فرحة امة فحق لنا ان نفرح لنبدأ العمل نحو سودان متمدن متطور ينعكس ذلك علي كل المجالات

*ملايين التبريكات شعب السودان والرحمة والمغفرة لمن غادرونا مهرا لهذا العرس

* *سكبت أجمل شعري في مغانيها لا كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها هذي بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها

*ولعل الرياضة جزء من هموم الوطن يحتاج لتطهير وتطوير في مؤسساته المختلفة من اسفلها حتي اعلاها لنصل لما نصبو له

*وهلال العز والفرحة هلال الخريجين هو وطن داخل وطن يتألم يترنح بحال الوطن ينهض ويسير بوثوب الوطن ولعلنا مع اشراق شمس عهد جديد سيكسر الهلال قيود الحديد ويصل بمشيئة المولي لما نريد ونرغب

* يفرحني ويزيدني بهجة وسرور الانتماء للوسط الرياضي واسعد اكثر حينما تقوم الرياضة بدورها القيادي والريادي تجاه الوطن حينها اشعر بالفخر حين تثبت الرياضة انها الطوق الحامي والشجرة المثمرة الحاملة لفكر الشباب واهم جسور التواصل التي تربطهم ! وحتما لا انسي ولن ينسي غيري كيف هتفت الجماهير في خضم الازدراء والاستفزاز والبطش السلطوي الكيزاني في البلاد حينما هتفت جماهير الهلال وخرجت للشوارع سيولا داعمة للثورة لتؤكد ان الثورة خرجت تحمل هماً رياضيا وان الثورة لها درع واقي هو هذه الرياضة التي تجمع

*ولعلنا نعيش هذه الايام احلام واسعة عريضة نرسمها نحطها نسطرها فيقيني الشعب الذي كسر القيد وزف بشير زمانه بجبروته واقتلع نظامه الدموي الفاسد بصلابة قادر ان يحدث التغيير رياضيا ويظهر السودان ليعود من سجنه وينهض المارد الازرق العملاق حينما نضع الرجل المناسب في المكان المناسب نخطط وننفذ بعقلانية

*.وبعد الفرح نعود للهلال صاحب المهمة العربية في الامارات بعد ان حط الرحال بها فزادها جمال علي جمال استقبلته جحافل وقوافل من المحبين اكملوا العدة وقصروا المدة

*السودانيون في كل مكان رائعون بأخلاقهم وطيبتهم و تميزهم ثحناتهم جميلين بكرمهم وشهامتهم هم الاروع بتكاتفهم في ارض الغربة فما لمسناه من روابط الهلال ومشجعيه ومحبيه في الامارات تجاه البعثة الهلالية يؤكد صدقا ما يقال عن جمال هذا الشعب !

* اهلنا المغتربون يا لجمالهم فقد كنت اقرأ فرحتهم الوطنية وامالهم الرياضية وكأنهم يرددوا رائعة شاعرنا سيف الدولة الدسوقي وهو يقول:

عد بي إلى النيل لا تسأل عن التعبِ … الشوق طيَّ ضلوعي ليس باللعبِ

* لي في الديار ديار كلما طرفت عيني … يرف ضياها في دجى هدبي

*وهذا هو الهلال بينكم تنسموا سودانكم في زرقته واطلقوا حناجركم رسائل عبر تشجيعه وتغنوا للوطن من خلاله ففرحة الوطن تكتمل بهلال يحقق الآمال غنوا ( كان اسمها الثورة ..كان العرس عرس الشمال..كان اسمها البقعة..كان اسمها امدرمان كان جنوبيا هواها ..وكانت ساعة النصر اكتمال الهلال)

*انا الهلال سماي بعيد , وانا الهلال مجدى تليد, انا الهلال تاج الرؤوس وانا ملك الكوؤس ,انا الهلال نفس النفوس الطالعه ونازله في الميدان, انا الهلال الضاوى الليل وانا الهلال اسمي دليل, وانا الهلال كساني النيل ابيض وازرق اجمل لون, انا الهلال انا المزدان انا الشرفت سماء السودان, انا الهلال الضالع ورافع راية العز والمجد الناصع مرة اهاجم ومرة ادافع رافع راية السودان.

*بدعواتكم ودعمكم بإذن الله نؤمل ان يقدر فتية الهلال شرف ارتداء هذا الشعار ويعودوا للديار بأغلي واجمل انتصار

كلمات حرة

*الحديث عن ضعف كشافات الهلال امر مضحك مع بناء الجوهرة العملاق الذي نتفاخر به !

*اتجهنا بقلوبنا لكواي القلوب شيبوب وشاهدنا اهدافه وفرحنا لتجربته الاحترافية الناجحة بمشيئة الله

*تأهل الهلال مرهون بالبذل والعطاء والتركيز علي حساب الوصل فالهلال ليس غريبا علي الامارات التي ضرب فيها المريخ وحقق فيها كأس زايد الخير

*سنكون عقلانيين ولن نتمدد في الاحلام ولكننا نطالب باحترام الخصم وإسعاد الجماهير الزرقاء التي هبت سعيدة لاستقبال العملاق الازرق

*الجماهير الهلالية سعيدة بعودة فرقتها للمشاركات العربية وسط اسباب مقنعة كان نتاج المطالبات الهلالية فيها تجاوز التمهيدي عربيا اسوة بكبار افريقيا وهذا مطلب هلالي تحقق

*حان الان الوقت لجميع الاقلام لتوظيف اقلامها لبناء الوطن رياضيا ونبذ التعصب الضار وتقديم ما يفيد الرياضة ولتسقط اقلام الاساءة والتجريح

*اولتراس الهلال تجربة فريدة خرجت اعطت ومنحت الهلال صورة معبرة عبر نغمات واهازيج تشجيعية لتتفرد وتقدم اهازيج وطنية ممزوجة بروح هلال الخريجين الذي خرج من رحم الوطن

*كلمة حرة اخيرة ..سنعيد سيرته الاولي ..هلال يسر يبهر ويمتع ويتقدم

*الطاغية الكيزان ليكم تمدنا.