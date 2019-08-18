بداية ولا أحلى.. بقلم عمرابي محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لم يحتاج لاعبو الهلال لاكثر من خمسة وعشرون دقيقة فقط لتحطيم ترسانة ومنظومة دفاع الرابطة كوستي عن طريق العائد بقوة لمربع التالق والاجادة صهيب الثعلب

*قلنا من قبل أن الهلال قادر على تجاوز كل العقبات حتى وإن كانت عقبة رابطة كوستي المتحفز

*وقلنا أن الهلال ما دام بعيداً عن الاستهتار فلا تتوقعوا من أقماره أي ودار لأنه ليس فيهم فقير موهبة أو قليل خبرة

**شكل المدفعجية في مباراة الامس أختلف عن شكله في اخر ظهور له… لا سيما في شوط اللعب الاول حيث شاهدنا فريقاً يعرف مايريد تماماً ويسعي لعمل ما يريده ذلك بطريقه واقعية وبعيدا عن الفلسفة

* الهلال كان يريد الفوز والنقاط الثلاث وعلم أن خصمه قد أعد العدة كاملة لهذه المباراة من اعداد جيد واهتمام اداري فكان وأن تعامل الهلال مع المباراة بواقعية شديده هجوماً ودفاعاً وفق العناصر المتاحة للجهاز الفني

* الفوز الهلالي في استهلالية الممتاز جاء في وقته تماما ليؤكد جدية الازرق في حصد كل القاب الموسم وتحديدا لقب الدوري الممتاز (بالذااات ) .. وقبل ذلك جاء بمثابة اعلان أن مسيرة الأزرق ماضية نحو ما يجب أن يكون عليه في القمة وفي الريادة وفي المقدمة قطاراً ازرق يجر من خلفه ترلات متعددة الألوان (من قولت تييت) فيها الأحمر والأصفر وفيها الأسود والأخضر.. ترلات متعددة المنشأ والميلاد منها ما هو عاصمي ومنها ما هو ولائي في الشمال والشرق وحتى في كوستي والغرب.

حكايات وحكايات

*لعل من اكبر مكاسب مباراة الرابطة هي جرعة الثقة الكبيرة التي منحها الجهاز الفني للاعبي الصف الثاني

*هناك اكثر من لاعب اساسي عليه ان يتحسس موقعه في التشكيل الاساسي عقب العودة من امارات الخير

*بسباعية في شباك ديكاداها الصومالي عاد الزمالك لمربع التالق في دوري الابطال

*المباراة شهدت تالقا لافتا لشيكابالا….

*لم تعجبني لغة الاستهتار التي يتحدث بها البعض عن الوصل الاماراتي..

*نواصل.

حكاية اخيرة

اوليني اهتمامك