أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا ..

نهار أمس وفي أضخم احتفال نال السودان استقلاله من الاستعمار الكيزاني الذي جثم علي صدورنا ٣٠ عاما وامتلأت شوارع بلادنا بمواكب الفرح وبصورة لم نشهدها من قبل ورقص الشيب والشباب معا ..الف مبروك للشعب المناضل الأبي ولنتوجه الان الي مرحلة بناء سودان جديد اساسه العدل والمساواة وتوفير العيش الكريم ..وياسلام علي الشاب الأصم وقد خاطب القاعة بكلمات قوية رائعة وكان نجم الحفل الأول .ويا سلام علي الرئيس الأثيوبي ابي احمد صاحب أكبر عاصفة من التصفيق ..ويستحقها

** يبدا المريخ كبير البلد مشواره في الدوري الممتاز عصر اليوم بلقاء الأهلي مروي ( ملوك الشمال ) ونأمل في مشاهدة مباراة ممتعة فيها الفنيات والجماليات والأهداف الحلوة الملعوبة.هذا اذا تمكنت قناة الملاعب من النقل بدون قطوعات والمعروف أن الملاعب فشلت في نقل أولي مباريات المنافسة من مدينة كوستي وساق مسئولوها مبررات غير مقنعة تسببت في عدم النقل وقطعا القناة كانت تعلم أننا في فصل الخريف والأمطار تهطل كل يوم ولم تقم بعمل أي احتياطات لحماية أجهزتها المهترئة من وقت مبكر

** المريخ جاهز للقاء اليوم ويتوقع أن تشهد التشكيلة عودة سيف تيري والسماني الصاوي وربما شارك نلسون زارقالا ومحمود امبدة والاهلي استعد جيدا وقد رفع راية التحدي في وجه الاحمر وطبعا يتخلف بكري المدينة عن تشكيلة الزعيم بسبب الإيقاف .

** اتحاد كريمة أكد جاهزية الملعب وان شاء الله يكون بدون حفر ومطبات ..و.نخاف بالطبع من هطول المطر

** مباراة اليوم تحدي بين كابتن ابراهومة مدرب المريخ وكابتن فاروق جبرة مدرب الأهلي والمباراة بروفة جاده للمريخ قبل معركته الفاصلة أمام شبيبة القبائل المقررة لها الجمعة القادمة

** معسكر المريخ وبعد عودته من مروي نرجو أن يكون أكثر نظاما وانضباطا يا صديقي أكرم خيري مدير الكرة

** ابراهومة مازال يعمل لوحده في المريخ بدون مساعد وهذا خطأ كبير يا صادق يا مادبو

** فريق الرابطة كوستي خسر أمام الصف الثاني للهلال وأضاع فرصه تاريخية لكسب ثلاث نقاط ومن شهدوا المباراة قالوا أن أداء الرابطة كان رائعا ونقول الدوري اقوان ونقاط. والأداء لن يفيد

** السودان يشارك في دورة الالعاب الإفريقية بالمغرب باضعف وفد يرأسه هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية ومعه السكرتير احمد ابو القاسم ولا نأمل في أي ميدالية ذهبية او حتي فضية

** في عام ٩٥ وقبل أن يظهر ناس محمد عبدالماجد رافقت بعثة السودان التي شاركت في دورة الالعاب الإفريقية المقامة بزممبابوي وشارك السودان في السباحة والجودو وكرة القدم ولم نحرز أي ميدالية وكان رئيس الوفد محمود أبوبكر حبشي ..رحمه الله وأذكر أن مصر شاركت وقتها ب ٦٠٠ رياضي وكذلك الجزائر ..والعالم كله يتطور ونحن نتخلف

** الهلال وصل دبي واجري عدد من التدريبات وصعب جدا ان ينتصر علي الوصل مساء الثلاثاء .علما بان اخطر خطوط الوصل خط الهجوم ..مطر بس

** نهار أمس قضينا لحظات رائعات في حضرة أسرة ابومرين وفي اروع صالة بأم درمان صالة الخليل سابقا بمناسبة زفاف كريمة قطب الهلال الكبير عبد الرحمن ابو مرين وصدح الرائع حسين شندي بعدد من أغنياته وردد معه الزملاء كمال حامد والرشيد بدوي وخالد ابوشيبة وعمر قرشي وكمال أفرو اغنية … قطار الشوق… وكان المهذب دكتور علي قاقرين حضورا أنيقا واحتفظ بما قاله عن مشوار المريخ والهلال الأفريقي والعربي

** وفد هلالي كبير ضم كبار الهلال بقيادة الاخ طه علي البشير قام بزيارة أستاذنا الكبير طلحة الشفيع خلال أيام العيد وكان للزيارة وقعها الطيب في نفس طلحة وأسرته وكانت وفاء وعرفان لقلم قدم الكثير للهلال وقطعا الجيل الحالي لا يعرف طلحة صاحب الأسلوب المتفرد وملك المنوعات في الزمن الجميل وقد اعتزل الكتابة الان حزنا علي الحاصل في الصحافة الرياضية

** وطن شامخ وطن عاتي وطن خير ديمقراطي

** آخر دبوس

** اذا فشلت قناة الملاعب في نقل مباراة اليوم .علي الاتحاد العام أن يبحث قناة اخري لنقل الدوري الممتاز.