شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق شرطة أمبدة جنوب في جريمة قتل راح ضحيتها لاعب مريخ الفاشر سابقاً الذي إنتقل حالياً لأحد الفرق بمدينة القضارف يونس الطيب الذي عثرت عليه أسرته قتيلاً بعيار ناري داخل مشرحة أم درمان ، وقد سالت دموع الكل عند مشاهدتهم لإبنهم الكابتن يونس الطيب داخل المشرحة ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم تشريح جثمان لاعب الكرة القتيل وتسليمه لذويه في موكب حزين لمواراته الثرى، فيما تسعى شعبة مباحث أمبدة جنوب بجمع الخيوط للوصول للقاتل الذي أطلق رصاصة إخترقت جسد اللاعب يونس الطيب وأردته قتيلاً في الحال. المادة السابقة نصرة الشريعة: يوجه أئمة المساجد الى نقد الوثيقة الدستورية… المقالة القادمة أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا.. بقلم ود الشريف

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كانت هذه تفاصيل خبر رصاصة تخترف جسد نجم المريخ وترميه قتيلاً في الحال بأمبدة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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