نصرة الشريعة: يوجه أئمة المساجد الى نقد الوثيقة الدستورية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس حزب دولة القانون والتنمية القيادي بتيار نصرة الشريعة محمد علي الجزولي عن توجيها صدر لقواعد التيار من أئمة المساجد الخميس الماضي ان تكون خطبهم مصوبة نحو نقد الوثيقة الدستورية .واضاف في حوار ينشر لاحقا تم تنفيذ التوجيه في ما يقارب الخمسمائة مسجد بولاية الخرطوم، وقلل الجزولي من حادثة الاعتداء التي وقعت علي امام مسجد بشرق النيل (حلة كوكو)وقال لا اعتبر ذلك ظاهرة وان كثير من المساجد تحدثت عن الوثيقة فلم يحدث إشكال في مسجد إلا مع احد الأئمة في حلة كوكو وتساءل لماذا لم يفعل الاربعمائة تسعة وتسعون مسجدا الاخرى مثل هذا المسجد ولماذا نسمي أربع اوخمس حوادث ظاهرة في ولاية بها ستة الف مسجد وزاد حتى هذه الحالة ونظائرها هي إلى زوال قريب جدا عندما (تطير السكرة وتحضر الفكرة )ويرى الناس بأم أعينهم من انفع الناس إليهم وطالب بعدم تضخيم الحالات (وقوع عدد من الحالات لايسمي ظاهرة هذا تهويل).