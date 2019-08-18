المسماري: معركة الجيش الوطني الليبي الآن مع داعش

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن اقتحام طرابلس سيكون سيرًا على الأقدام وبالسلم، وليس بقوة السلاح لأن قيادات المليشيات تمكنت من الهرب إلى خارج البلاد ومدينة مصراتة .

وأضاف المسماري أن استهداف مواقع عسكرية في مصراتة الليلة البارحة كان خيارا استراتيجيا،استهدف تدمير قاعدة تركية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، في بنغازي، أن تنظيم داعش الإرهابي متحالف مع القوة الثالثة لتأمين الجنوب التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج.

وأشار إلى أن اقتحام العاصمة طرابلس لن يكون بالسلاح؛ لأن أغلب رؤوس الجماعات المسلحة تم القضاء عليها.