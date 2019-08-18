الحكومة اليمنية: لن نسمح لأي ميليشيا افتعال أحداث في اليمن

أكد رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) معين عبد الملك، اليوم الأحد، على أنه لن يتم السماح لأي ميليشيا بافتعال أحداث في البلاد، وذلك تعليقاً على أحداث عدن الأخيرة.

وبحث عبد الملك في الرياض، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك الأحداث المؤسفة وغير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ولفت إلى أن "موقف الحكومة اليمنية والتحالف ثابت في مسألة أن المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي ميليشيا متمردة بافتعال أحداث أياً كانت لحرف بوصلة هذا الهدف".

وعبر عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعباً لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفه الراسخة ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.