الأمم المتحدة تؤكد دعمها للانتقال في السودان

تقدمت الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية في السودان، بالتهنئة للشعب السوداني بالتوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وان هذه الخطوة تمثل بداية لحقبة جديدة تحمل وعدًا بمستقبل مشرق للبلاد.
وقالت المنسقة قوي يوب سون في بيان أن الامم المتحدة تشيد بدور الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا لتسهيل المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي قادت إلى هذه الاتفاقات الهامة.
وأضافت هذه الخطوة المهمة تأتي تتويجا للجهود الشجاعة والملهمة، لا سيما من جانب النساء والشباب، من أجل الحرية والسلام والعدالة.
وتجدد سون التأكيد على استعداد الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان لدعم السلطات الانتقالية في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وقالت أشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الحرص على التعاون مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها والالتزام بالمساعدة في عملية الانتقال.
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