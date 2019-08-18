القوات المسلحة تهنئ الشعب السوداني بالاتفاقيات

تقدمت القوات المسلحة بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة الاتفاق الذي تم بالأمس الذي قالت إنه سيؤسس لعهد جديد.

كما قدمت التهنئة بالعيد الخامس والستين للقوات المسلحة والذي يبرز دورها المتعاظم في حماية مكتسبات الأمة وما قدمته من تضحيات جسام في سبيل حماية البلاد والمقدرات الوطنية من المهددات التي أحاطت بها إبان فترات ماضية منذ عهد الاستقلال.

و اوضح الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة العميد ركن د.عامر محمد الحسن محمد أحمد في تعميم صحفي ان الاحتفالات بعيد القوات المسلحة ستستمر لمدة عشرة أيام وتحتوي على برامج مختلفة .

وفيما يلي نص التعميم الصحفي:

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تهنئ القوات المسلحة الشعب السوداني بالاتفاقيات التي سوف تؤسس لعهد جديد بالبلاد ، وتسوق التهنئة بالعيد الخامس والستين للقوات المسلحة والذي يبرز دورها المتعاظم في حماية مكتسبات الأمة وما قدمته من تضحيات جسام في سبيل حماية البلاد والمقدرات الوطنية من المهددات التي أحاطت بها إبان فترات ماضية منذ عهد الاستقلال.

وتستمر فترة الاحتفالات لمدة عشرة أيام خلال شهر أغسطس الجاري وتحتوي الاحتفالات على برامج متنوعة ومنافسات رياضية ومعارض تاريخية وتختتم الفعاليات بعرض عسكري مشهود.

وكل عام والقوات المسلحة أكثر تماسكا ومنعة واحترافية وعاشت أمجاد أبنائها على مر العهود تاج يزين جبين اجيالها المتلاحقة و المجد و الخلود للشهداء الابرار