تعرف على ابرز مرشحي قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادة (صور)

اختارت قوى إعلان الحرية والتغيير مرشحيها الخمس لمجلس السيادة، ابرزهم عائشة موسى السعيد، التي تعود جذورها إلى مدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

تلقت تعليمها الابتدائي بالابيض والثانوي بامدرمان، وحصلت شهادة التربية والتدريس مع معهد تدريب المعلمات بامدرمان.

وتعتبر عائشة من الناشطات في العمل العام والمجتمع المدني وعضو الاتحاد النسائي السوداني، وعدد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية.

حصلت على درجة الدبلوم العالي من جامعة ليدز و الماجستير من جامعة مانشيستر بانجلترا، وعملت استاذة اللغة الانجليزية والترجمة بعدد من الجامعات السودانية والسعودية.

محمد الفكي سليمان كاتب صحفي ولد بمدينة ام روابة ولاية شمال كردفان في العام 1979، درس الاقتصاد بجامعة الخرطوم، ونال درجة الماجستير في العلوم السياسية.

مارس العمل النقابي والاعلامي داخل الجامعة واختير عضوا بالمجلس الاربعيني للاتحاد، ورئيس تحرير صحيفة "كوسو" الناطقة باسم اتحاد الطلاب.

مارس مهنة الكتابة الصحفية في صحيفتي الخرطوم والقرار، ونشرت له روايتين "صباحات زاهي ومساء الجنرالات" و"حكاية السوق القديم.

الاستاذ الجامعي الدكتور ﺍﻟﺼدبق ﺗﺎﻭﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺃﺑﻮﺭﺍﺱ، ولد بمدينة كادوقلي ولاية جنوب كردفان 1959، موهو عضو بحزب البعث العربي الاشتراكي.

نال ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ من ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، وهو عضوا في المعهد الفيزياء الدولي ببريطانيا، وﺯﻣﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻳﺪﻥ ﺑﻬﻮﻟﻨﺪﺍ.