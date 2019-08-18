رحب العراق، الأحد، بإتفاق القوى السودانية على اختيار رئيس وزراء جديد، فيما عد ذلك ركيزة مهمة في طريق الانتقال الأساسي.
وقال المتحدث بإسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد ، الحياة العراقية ، إن “العراق يعرب عن ترحيبه باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جديد، ويعدّها ركيزة مُهمّة في طريق الانتقال الأساسيّ إلى مرحلة سياسيَّة ديمقراطيّة تمثل تطلعات الشعب، كما أنها لحظة تاريخيّة جديدة لها انعكاسات إيجابيّة على مصلحة البلاد”.
وتابع الصحاف: “وفيما نبعث التهاني إلى الشعب السودانيّ كافة، ورئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك بهذه المُناسَبة، نُؤكّد احترامنا لهذا الخيار، ودعمنا لجميع المسارات السياسيّة التي تحظى باتفاق وقبول جميع القوى، والتي تُفضي إلى بناء الدولة، والنُهُوض بالاقتصاد، وتقديم الخدمات”.
وعبر، عن “ثقة العراق التامّة بقدرة الشعب السودانيّ على تحقيق تقدّم سريع وبخطى ثابتة في طريق بناء عمليّة ديمقراطيّة تُعبّر عن مطامحه، وما يصبو إليه من أمن، واستقرار، وحياة كريمة، ونماء”.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يرحب باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.