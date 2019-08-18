العراق يرحب باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جدي

رحب العراق، الأحد، بإتفاق القوى السودانية على اختيار رئيس وزراء جديد، فيما عد ذلك ركيزة مهمة في طريق الانتقال الأساسي.

وقال المتحدث بإسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد ، الحياة العراقية ، إن “العراق يعرب عن ترحيبه باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جديد، ويعدّها ركيزة مُهمّة في طريق الانتقال الأساسيّ إلى مرحلة سياسيَّة ديمقراطيّة تمثل تطلعات الشعب، كما أنها لحظة تاريخيّة جديدة لها انعكاسات إيجابيّة على مصلحة البلاد”.

وتابع الصحاف: “وفيما نبعث التهاني إلى الشعب السودانيّ كافة، ورئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك بهذه المُناسَبة، نُؤكّد احترامنا لهذا الخيار، ودعمنا لجميع المسارات السياسيّة التي تحظى باتفاق وقبول جميع القوى، والتي تُفضي إلى بناء الدولة، والنُهُوض بالاقتصاد، وتقديم الخدمات”.

وعبر، عن “ثقة العراق التامّة بقدرة الشعب السودانيّ على تحقيق تقدّم سريع وبخطى ثابتة في طريق بناء عمليّة ديمقراطيّة تُعبّر عن مطامحه، وما يصبو إليه من أمن، واستقرار، وحياة كريمة، ونماء”.