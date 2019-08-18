مصر تتوّج بكأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخها

توّج المنتخب المصري بكأس العالم لكرة اليد للناشئين دون 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الألماني 32-28 في البطولة التي استضافتها مقدونيا. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13 لصالح المنتخب المصري.

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