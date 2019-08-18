الأمم المتحدة تدين بشدة هجومًا انتحاريًا فى أفغانستان استهدف مدنيين

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل العشرات من المدنيين ووقوع العديد من الجرحى من بينهم نساء وأطفال.
ويبحث فريق حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في الحادث ويعمل على التثبت من الوقائع.
الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان «تاداميتشي ياماموتو» قال إن هجوما يستهدف المدنيين عن عمد «يثير الغضب، ولا يمكن وصفه إلا بأنه عمل إرهابي جبان».
وأدان الممثل الخاص الهجمات المتعمدة على المدنيين مضيفا إنها «تشير إلى وجود نية متعمدة لنشر الخوف بين السكان».
حسب ما أوردت البعثة، فإن قاعة الأعراس التي تم الهجوم عليها تقع في منطقة مكتظة بسكان من الأقلية الشيعية. وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في البلاد العديد من الهجمات السابقة التي نفذت عمدا ضد هذه الأقلية.
وقال الممثل الخاص إن وتيرة هذه الهجمات الفظيعة تتطلب تقوية التدابير الحالية المعمول بها للحماية، كما شدد على «ضرورة جلب من قاموا بالتخطيط لها إلى العدالة ومحاسبتهم».
وتقدمت البعثة بخالص تعازيها للأسر التي فقدت أحباءها وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت الأمم المتحدة عن تضامنها مع جميع الأفغانيين والتزامها «بعملية سلام بقيادة أفغانية تنهي الحرب وتؤدي إلى سلام دائم.»
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