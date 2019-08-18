ترحيب دولي واسع بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية بالسودان (فيديو)

الخرطوم 18 أغسطس 2019 – حظيت خطوة نقل السلطة في السودان الى حكومة مدنية بترحيب وارتياح دولي واسعين، وسط تعهدات من غالب دول العالم بتقديم العون والسند للحكومة الوليدة التي سيتم إعلانها رسميا أواخر هذا الشهر
وحسب تقرير أعدته منصة "مداد نيوز"، اعتبر الاتحاد الأوروبي، الأحد، التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية في السودان، علامة فارقة مهمة للسودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار .
وقال في بيان صدر من بروكسل تلقته سودان تربيون، إن إبرام هذا الاتفاق هو نتيجة مفاوضات طويلة بين جميع الأطراف، بمشاركة قوية من الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، وتمثل علامة فارقة مهمة للسودان في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
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