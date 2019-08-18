هدية ثمينة لـ جينيفر لوبيز من خطيبها بمناسبة عيد ميلادها الـ50

قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ50. واختار "رودريجز" سيارة حمراء نارية من ماركة “بورش” موديل 2019، لتكون هدية خطيبته لوبيز، بحسب مجلة "ماري كلير". في المقابل ردت الفنانة العالمية على هدية خطيبها بأخرى، تمثلت في سيارة من طراز الدفع الرباعي، ماركة "فورد برونكو"، في أحدث إصداراتها لعام 2020.

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