إليك كيفية مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التى تفضلها على انستجرام: 1. الذهاب على ملف التعريف الخاص بك 2. اضغط على أيقونة "الثلاثة شرط "فى أعلى يمين الشاشة 3. اضغط على الإعدادات فى الأسفل، ثم Account Advertisements 4. اضغط فوق خيار Posts you’ve liked 5. ستتمكن بعد ذلك من التمرير خلال أكثر من 300 مشاركة أعجبتك. وهذه الميزة متاحة حاليا على تطبيق انستجرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات مشاهدة الصور المميزة لك عبر إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.