والي الخرطوم يوجه بالبدء الفوري في حملات الرش لمكافحة البعوض

وجه والي الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حماد، وزارة الصحة بالولاية بالبدء الفوري في حملات الرش الرزازي والطلمبات المتحركة لمكافحة توالد البعوض وحشرات الخريف، بالتعاون مع محليات الولاية السبعة، وأكد دعمه لمشروع حملات الرش التي تنتظم الولاية وتوفير كافة المعينات والآليات الكفيلة لإنجاح الحملة وتحقيق أغراضها لمكافحة الأوبئة كمرحلة أولى تمهيداً للمرحلة الثانية للرش بالطائرات.

واستمع الوالي لدى ترؤسه اليوم (الأحد) الاجتماع المشترك مع مدير عام وزارة الصحة الدكتور بابكر محمد علي، والامين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية الدكتور بشرى حامد، وبحضور الامين العام لحكومة الولاية محمد المصطفى قسم الله، ومدير هيئة نظافة الولاية ، إلى تنوير حول جهود وزارة الصحة لافتتاح عدد من المراكز الصحية المتخصصة فى غسيل الكلي وبنك الدم بمستشفى الخرطوم بعد إعادة تأهيله لتغطية احتياجات المرضى من الدم والفحوصات المعملية .

واطلع الوالي على الترتيبات الجارية لافتتاح مردم طيبة بعد إعادة تأهيله وفق الأسس والمعايير العالمية المعمول بها في التخلص الآمن من النفايات، واوضح الأمين العام لمجلس البيئة الدكتور بشرى حامد أن المردم يخدم محليتي الخرطوم وجبل أولياء بطاقة يومية 1200 طن والعمل على معالجتها وإعادة تدويرها لإنتاج الكهرباء والأسمدة العضوية .

وأصدر الوالي قراراً بتكوين لجنة عليا لحصر الآليات العاملة في مجال نقل النفايات العامل منها والمعطلة والمتهالكة، ومراجعة أداء الشركات الخاصة في قطاعات الولاية، بالإضافة لوضع خطة لزيادة السعة الاستيعابية للمحطات الوسيطة على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.