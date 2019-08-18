الخليج 365 : هدد الاتحاد السوداني لكرة القدم نادي المريخ بحرمانه من أداء مباراته المُقررة اليوم “الأحد” أمام الأهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز. ويبدأ الاحمر رحلة الدفاع عن لقبه بمُنازلة الفريق الشهير بملوك الشمال بملعبه عصر اليوم ( الأحد) وقبل ساعات من المواجهة نشبت أزمة بين المسؤولين في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ونظرائهم بالمريخ على خلفية عدم إلتزام الأحمر بتسليم الاتحاد الإقرار الخاص بموافقة على المشاركة في بطولة الدوري وفق الاشتراطات المتعارف عليها. وطالب مسؤولي لجنة المسابقات نادي المريخ بتسليمهم الإقرار بجانب مبلغ “10” ألف جنيه رسوم الاشتراك في البطولة المنصوص عليها في لائحة المنافسة الصادرة من مجلس إدارة الاتحاد العام. وعلم ( باج نيوز) أن المسؤولين بالمريخ تحفظوا على خطوة الاتحاد وأشاروا إلى أن لائحة المنافسة لم تحدد وقتاً محدداً لتسليم الإقرار أو مبلغ الاشتراك. ورفضت لجنة المسابقات بقيادة الفاتح باني خطوة المريخ وطالبت مسؤوليه بضرورة تسليمهم القرار والمبلغ المحدد قبل مواجهة الأهلي مروي اليوم، وهددت بأن هناك العديد من الخيارات الموضوعة علي طاولتها بحسب توجيهات رئيس الاتحاد كمال شداد ومن بينها حرمان أي فريق لم يوف بإلتزامات من المشاركة في مواجهات البطولة واعتباره مهزوما ٢/٠ لجهة أن القرار في الأصل مُلزم وأوفت به جميع الأندية ماعدا المريخ. المادة السابقة الهلال يستعد لضرب وصل الامارات في البطولة العربية المقالة القادمة الجيش الليبي يقصف مخزنا للطائرات التركية في مصراتة.. بـ13 غارة جوية

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كانت هذه تفاصيل خبر قُبيل المواجهة ..الاتحاد يُهدد المريخ بالهزيمة في مباراته مع أهلي مروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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