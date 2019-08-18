الدولار يخسر (7) جنيهات دفعة واحدة في تداوُلات السُّوق المُوازي

الخليج 365 :

انخفض سعر الصّرف بالسُّوق المُوازي للعُملات بنسبةٍ كبيرةٍ بعد تَوقيع اتفاق المَرحلة الانتقاليّة بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، وسَجّلَ الدولار (58) جنيهاً بدلاً من (65) جنيهاً، والريـال (15) بدلاً من (16.5) جنيه، فيما أحجم الجمهور عن الشِّراء، مُتوقِّعين انخفاض السعر لأكثر من ذلك.

وَأَكّدَ أحد المُتعاملين في السُّوق المُوازي لـ(الصيحة) أمس، تراجُع سعر الدولار بنحو (7) جنيهات عن سعره السَّابق، وأوضح أنّ العرض كَانَ في أدنى مُستوياته أمس، وعزا الأمر لترقُّب الجمهور مَزيداً من الانخفاض، ولَم يَستبعد انخفاضاً أكبر للأسعار خلال الأيام القليلة المُقبلة، كما أنّ احتمال ارتفاع أسعار العُملات ليس مُستبعداً كليّاً، ونوّه إلى أنّ أغلب التُّجار توقّفوا عن الشراء لحين اتّضاح الرؤية.