عناوين الاخبار السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 18 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية:

حَل المجلس العسكري اليوم

السودان يسطر تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية

بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية..السودان على طريق الديمقراطية

نص كلمة قوى الحرية والتغيير في حفل التوقيع النهائي

البرهان: القوات المسلحة شريكة الشعب في التحرر

البرهان: الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب

البرهان يطالب بتناسي مرارات الماضي ويقول: الحصة وطن

الأفراح تعم السودان.. الخرطوم ترقص فرحا بالاتفاق التاريخي

وزير سعودي: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بات مسألة وقت

قيادي بقوى التغيير يؤكد عمق العلاقات مع السعودية

رئيس البرلمان العربي يثمّن دعم السعودية والإمارات للسودان

قيادي بالتغيير: التوقيع لحظة تاريخية

الأصم : نتمسك بالتحقيق العادل في فض اعتصام القيادة العامة

الجبير: السعودية والسودان شريكان ويعملان سوياً

مذيعة سودانية تخطف الأضواء في توقيع الاتفاق

درير: الوفاق بين “الطرفين” كفيل بتأسيس فترة انتقالية آمنة

المهدي يطالب بضرورة التمسك بروح الثورة

المجلس السيادي سيضم حميدتي والفريق ياسر العطا برئاسة البرهان

الجبير: السعودية ستدعم أطراف الاتفاق وتقف معها لتجاوز المنعطف الحاسم

البرهان رئيسا للمجلس السيادي في الفترة الأولى

مصر تُعلن دعمها لاستقرار السودان دون التدخل في شونة الداخلية

الأصم: الانتقام لن يكون مهمتنا

الرئيس الكيني يشيد بالروح الوطنية للعسكري والتغيير

كلمة مهمة للجبير في احتفال التوقيع النهائي

البرهان: الجيش السوداني سيعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قادة أفارقة: الاتفاق يمثل لحظة مجيدة في تاريخ السودان

السودان.. قطار عطبرة يعانق “المدنية” في قلب الخرطوم

قيادي إتحادي : يرحب بتوقيع الاتفاق

الخرطوم تحتفي بالتوقيع على الاتفاق النهائي

تجمع المهنيين: سودانيي المهجر لا يمكن تجاهلهم

اتفاق السودان: حب لأثيوبيا وأشواق لجوبا

السودان يُقلَّد الوسطاء الأفارقة أرفع أوسمته

الجبير: الرياض تبارك الاتفاق الذي توصلت له الأطراف السودانية

تفاصيل كلمة البرهان في احتفال التوقيع النهائي

الأردن يرحب بتوقيع الإتفاق الإنتقالي في السودان

حميدتي يتعهد بتطبيق كل حروف الاتفاق مع قوى التغيير

الجبير: السعودية تقف مع أمن واستقرار السودان

شاهد بالفيديو : كلمة ممثل قوى التغيير محمد ناجي الأصم عقب توقيع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي

ممثل الاتحاد الأوروبي: اتفاق السودان لا يلبي تطلعات الجميع

مدبولي لـ السودانيين: نثق أن شمس السودان الجديد ستشرق ساطعة

موسى فكي: الاتفاق مرحلة جديدة نحو الديمقراطي بالسودان

البرهان: القوات المسلحة شريك الشعب في التحرر

ود لبات يهنئ السودانيين بالتوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية

البرهان يتسلم وثائق الفترة الانتقالية لبدء فترة جديدة

بحضور وفود إقليمية ودولية.. التوقيع النهائي على الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري و(الحرية والتغيير)

الصادق المهدي: السودان يشهد “يوم عبور” للحكم المدني

الجبير: استقرار السودان هو جزء مهم في استقرار المنطقة

“الأصم” يضع حزمة رسائل في بريد الجيش وأسر الشهداء وقادة نظام البشير

المبعوث الأوروبي إلى السودان: الشعب السوداني «أسمع صوته للعالم»

مناوي لـ(التيار): 1400 وظيفة عامة تقاسمتها أحزاب الحرية والتغيير

آبي أحمد: الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ

مدبولي يؤكد دعم مصر لتطلعات السودانيين.. ويشيد بتضحياتهم

مرشحة المجلس السيادي فدوى عبد الرحمن تعتذر عن المنصب

كير يغادر إلى الخرطوم ليشهد توقيع اتفاق نقل السلطة

قطار عطبرة.. رحلة أخرى نحو شمس الحرية

الوسيط الأثيوبي لـ(التيارنت) سنعمل من أجل تسريع عودة السودان للاتحاد الإفريقي

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: مستقبل السودان مرهون بمشاركة الجميع

المهدي يدعو لإشراك القوى السياسة “غير الملوثة بالاستبداد”

مواكب احتفالية باتفاق الفترة الانتقالية في العاصمة السودانية

البدء بالقرآن والإنجيل والزبور: وردي ومحجوب شريف في حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية

“العسكري” و”الحرية والتغيير” يوقعان على اتفاق الفترة الانتقالية

إكتمال التوقيع النهائي بين المجلس العسكري وقوى التغيير

حميدتي واحمد ربيع يوقعان الاتفاق الانتقالي التاريخي في الخرطوم

والد شهيد يقطع (135) كيلومتراً لحضور التوقيع النهائي

عودة على أبرز محطات الاحتجاج في السودان حتى بدء العملية الانتقالية

النائب العام المرشح: الأولوية للانتهاكات والفساد

قيادي بحزب الأمة: التوقيع على الوثيقة خطوة نحو البناء الحقيقي للوطن

رئيس البرلمان العربي يُطالب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﺠﺪد ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

مجلس السيادة في السودان.. حدود الاختصاصات والصلاحيات

زهير السراج يكتب : اعتذار الرئيس المصري !!

حيدر المكاشفي يكتب : وللشعب أيضا توقيع

أيام سودانية.. من انتفاضة الخبز إلى “العهد الجديد”

الوثيقة الدستورية.. يوم الفرح الأكبر

الاتحاد النسائي يؤكد تمسكه بنسبة 40% للمرأة في هياكل السلطة

الثورية.. هل تضع المتاريس أمام المدنية؟

“الثورية” تُقاطع توقيع “الدستورية” وتُعلن معارضة الحكومة المُرتقبة

المجلس العسكري: تسلمنا ترشيحات “الحرية والتغيير” وما زالت قيد الدراسة

“تَجَمُّع المهنيين” يسحب مرشحه “التعايشي” لأنّه لا يمثل قبائل بدارفور

“التغيير” تعلن برنامجها للتوقيع النهائي على “الدستورية”

الجبهة الثورية تُهدد باستخدام الشارع لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية

شاشات ضخمة بالميادين لنقل الحفل للمواطنين بمناطق مختلفة

سيف الدولة حمدناالله يكتب مهلاً (قحت) قبل فرز الأصوات لمنصب وزير العدل !!

بدء التفاوض مع كافة الحركات بعد شهر من تسمية رئيس الوزراء

بالفيديو محلل سوداني : حمدوك لم يعايش الواقع السوداني ويفتقد البعد الثوري

في ندوة بالحلاوين.. ممثلو قوى “الحرية والتغيير” يؤكدون عودة مشروع الجزيرة وتحقيق أهداف الثورة

فضيلي جمّاع يكتب أين هو التمثيل الرمزي للمسيحي السوداني يا حرية يا تغيير؟!

حقوقي من جنوب إفريقيا: السودان يقدم درساً لأفريقيا في نقل السلطة إلى المدنيين