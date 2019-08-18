قيادي بالتغيير : يجب تحقيق شعارات الثورة

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الاستاذ محمد عصمت إنه يجب علينا أن نحقق شعارات الثورة التي رفعتها حرية سلام عدالة. لافتا لأنه إذا التزمت الحكومة المقبلة والسلطة المدنية بهذه الشعارات وبإنزالها إلى أرض الواقع يمكن للشعب السوداني أن يبتسم كل يوم.
وأضاف بحسب (سونا) بمناسبة الاحتفال بتوقيع وثائق الاتفاق: “أكيد كل متطلبات المرحلة تتحقق طالما هنالك شعب متحد ويقف خلف هذه الثورة، نحن الآن في لحظة أصعب مما كنا عليه والمرحلة القادمة تتطلب التلاحم والتكامل من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة حتى نعبر هذه المرحلة والانطلاق الى الامام وأملنا ان نكون دولة نموذجية”. مؤكدا أن شعارات الثورة باقية إلى الأبد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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