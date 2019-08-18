العسكري يكشف سر أزمة الخبز بالخرطوم

أكد رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري الإنتقالي اللواء إبراهيم جابر إبراهيم ، توفير كميات كبيرة من القمح للمخابز، عازياً عودة صفوف الخبز لنقص العمال بالمخابز وسفرهم لقضاء عطلة العيد بالولايات.

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وقال جابر في تصريح بحسب (smc) إن إحتياطي الدقيق الموجود الآن يغطي إحتياجات البلاد حتى نهاية العام، مبيناً أن الدولة وشركات القطاع الخاص قامت بتوفير كميات كبيرة من الدقيق يكفي إحتياجات المواطنين خاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس اللجنة عدم وجود مشكلة في الدقيق بتاتاً مشيراً إلى إستلام المخابز كافة حصصها، موضحاً أن القمح موجود بالمخابز وأن نقص العمالة اثر على إنتاج المخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)