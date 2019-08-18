التاريخ: 18-أغسطس-2019
3 مشاهدة
أكد رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري الإنتقالي اللواء إبراهيم جابر إبراهيم ، توفير كميات كبيرة من القمح للمخابز، عازياً عودة صفوف الخبز لنقص العمال بالمخابز وسفرهم لقضاء عطلة العيد بالولايات.
وقال جابر في تصريح بحسب (smc) إن إحتياطي الدقيق الموجود الآن يغطي إحتياجات البلاد حتى نهاية العام، مبيناً أن الدولة وشركات القطاع الخاص قامت بتوفير كميات كبيرة من الدقيق يكفي إحتياجات المواطنين خاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأكد رئيس اللجنة عدم وجود مشكلة في الدقيق بتاتاً مشيراً إلى إستلام المخابز كافة حصصها، موضحاً أن القمح موجود بالمخابز وأن نقص العمالة اثر على إنتاج المخابز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العسكري يكشف سر أزمة الخبز بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.