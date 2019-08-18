التاريخ: 18-أغسطس-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة عبر وكيل وزارة العدل، مولانا بابكر أحمد علي قشي، عن تمنياته لمن يتم تكليفهم بمهام إدارة دولاب الدولة في مجلس السيادة ومجلس الوزارء والمجلس التشريعي والنيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل بالتوفيق. Advertisements وقدم قشي التهنئة لمنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى، معرباً عن أمله بأن تكون التوقيع على الوثيقة الدستورية بداية لعهد جديد ينقل السودان وأهله إلى مراقي الأمن والاستقرار والاكتفاء الذاتي وامتلاك القرار. ودعا قشي بحسب الشروق – لأن يؤدي كل مواطن دوره في مجال عمله بما يستحقه السودان وشعب السودان، مضيفاً: “نحن في وزارة العدل مستبشرون خيراً بكل هذه المعطيات والبشريات”، متمنياً التوفيق للجميع وأن يعيش السودان آمناً مستقراً، وأن يعم السلام كل ربوع البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل العدل يتمنى التوفيق للمكلفين بمهام إدارة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.