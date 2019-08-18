البوشي مديراً لقناة فضائية جديدة

أعلن الناشط السياسي محمد حسن عالم البوشي عن إطلاق قناة فضائية جديدة أطلق عليها اسم قناة (عزتنا) الفضائية على أن يبدأ بثها خلال الفترة القادمة القادمة. وقال البوشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك إنه سيتولى إدارة القناة الوليدة على أن يقدم برنامجا من نوعية برامج (التوك شو)،.

وأضاف البوشي في مدونته بحسب موقع النيلين : (حأكون إن شاء الله ماسك إدارتها وكذلك حيكون عندي فيها برنامج توك شو، وحتكون قناة لنشر الوعي المجتمعي والتغيير الاجتماعي.. ولترسيخ مفهوم الديمقراطيه منهجاً وسلوكا للفرد والأسرة والمجتمع، ولمحاربة المفاهيم والعادات الضارة). وتمنى البوشي أن تكون القناة المزمع انطلاقها إضافة حقيقية للشعب السوداني وأن تمده بالوعي المطلوب حتى تتحقق جميع أهداف الثورة السودانية، وأضاف: إن شاء الله ننعم جميعاً بالحياة الحرة الكريمة التي نستحقها في وطن يسعنا جميعا دون تفرقه على أساس عرق أو لون أو دين أو جهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)