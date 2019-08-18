الإتحادى الديمقراطي يدعو الحركات للمساهمة في البناء

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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اكد الصديق الهندي القيادي في الحزب الإتحادي الديمقراطي أن عملية التغيير يقودها الشعب بأكمله من خلال الاستفادة من الموارد التي يذخر بها السودان ودعا الحركات المسلحة لقيادة مرحلة البناء وصناعة السلام.
وقال في تصريح بحسب (سونا) إن مهام السلام والتحول الديمقراطي مهام جسيمة تقع على عاتق الجميع من قادة وتنفيذيين وشباب من الجنسين.
وأضاف أن الثورة مستمرة إلى أن تجرى الانتخابات بشكل ديمقراطي.
وشدد على أن الإخوة في الحركات المسلحة شركاء ومساهمين في الثورة وصنع التغيير وعول عليهم في تحقيق السلام خاصة بعد زوال السبب الحقيقي .
وقال (إن العدو الذي كنا نحاربه قد زال ونحنا الآن في مرحلة بناء لابد أن تنضم إلينا الحركات المسلحة لنقود المرحلة الانتقالية بجدارة) .
وعدد الموارد التي يمتلكها السودان والتحديات التي تواجهه من تدمير استمر لقرابة الثلاثين عاما وما يطفو إلى السطح مرات من تدخلات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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