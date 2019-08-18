الأرصاد: أمطار غزيرة بعدد من الولايات مساء اليوم

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر تكوّن سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مساء اليوم على ولايات (نهر النيل، الشمالية، سنار، الجزيرة، القضارف، النيل الأبيض، كردفان الكبرى وشمال دارفور).
ومن المتوقع بحسب سونا – أن تتسبب الأمطار في حدوث جريان عالٍ. وتناشد الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة والقاطنين بالقرب من مجاري المياه والنيل توخي الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة، وعلى المواطنين مراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التحذير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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