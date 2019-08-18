الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق السوداني

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالتوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية بحضور إقليمي ودولي كبير، ووصفه بأنه اتفاق تاريخي مهم سوف يُتيح للشعب السوداني بأن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام، ويفتح أمامه فرص تحقيق تطلعاته لحياة كريمة قوامها العدل والمساواة والنمو والإزدهار.

Advertisements

وأكد الأمين العام ثقته التامة بقدرة وحكمة أبناء السودان على تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والانتقال إلى مرحلة جديدة لبناء وطنهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، معرباً عن أمله في أن يبادر المجتمع الدولي وبشكل عاجل إلى مساندة السودان وهو يخوض معترك فترة انتقالية، ويفتح صفحة جديدة في تاريخه نحو الاستقرار والسلام والازدهار المنشود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)