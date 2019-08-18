(الصحة): وفاة 46 مواطناً وتأثر 16ألف أسرة في 16 ولاية بسبب السيول والأمطار

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن وفاة 46 مواطناً بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصاً ونفوق 3137 حيواناً .

وأقر وكيل وزارة الصحة المكلف د.سليمان عبدالجبار، في المنبر الإعلامي الدوري اليوم (الأحد) بحسب الصيحة الآن – بتأثر 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة في 16 ولاية، عدا ولايتي وسط دارفور والنيل الأزرق، وأكد تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كلياً و4 آلاف منزل جزئياً، فضلاً عن انهيار 3148 مرحاضاً كلياً و2500 مرحاض جزئيا، مشيراً لتأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.

وأوضح أن ولاية الخرطوم أكثر المناطق تأثراً، مؤكداً انهيار ألف منزل كلياً بالخرطوم و500 مرحاض.

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وتوقع الوكيل ظهور حالات إصابة بالاسهال، نافياً في نفس الوقت وجود أي حالات حالياً بمنطقة جنوب الحزام بالخرطوم، ووصفت الحالات بالعادية.

وأكد محاصرة المياه لعدد 600 منزل بمنطقة الحمرة بشمال كردفان الأمر الذي حال دون وصول الفرق فضلاً عن صعوبات في الحركة، مشيراً لتأثر ولاية النيل الأبيض مؤخراً، واللجوء إلى إيصال المعينات والدواء عن طريق الاسقاط الجوي، مقراً بوجود نقص في مواد الايواء.

وكشف عبدالجبار عن خطة عاجلة للمجلس العسكري لتنفيذ حملة رش بالطائرات بولاية الخرطوم بتكلفة 8500 مليون جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)