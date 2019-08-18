المجلس العسكري : عجلة الحرب توقفت تماماً وطبقنا هذه المبادئ

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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قال الفريق ياسر عطا، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إن الشعب السودانى يعيش أجواء من البهجة والسرور عمت كافة أرجاء البلاد .
وأكد ياسر عطا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية TEN ، أن عجلة الحرب قد توقفت تماماً فى السودان، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة أصبح همها الشاغل فى الوقت الحالى تطبيق مبادئ الحرية ، الديمقراطية ، السلام ، العدل .
وأوضح ياسر عطا ، أن الشعب السودانى جاهز فى الوقت الحالى فى الوصول مع كافة الإخوة فى الحركات المسلحة لصيغة تهدف لتحقيق مبادئ السلام ووحدة البلاد.
وتابع ياسر عطا ، إن الجهات المختصة حاليأ مشروع اقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد السودانى من أعضاء قوى التغيير وكتبوا فيه خلاصة جهد اقتصاديين فى العالم العربى، الإفريقى والذين توصلوا بأن لا غنى عن استغلال موارد الشعب السودانى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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