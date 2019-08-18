مقتل أحد أفراد جهاز الأمن في مدينة توريت

قُتل أحد أفراد جهاز الأمن الوطني في مدينة توريت بجنوب السودان، يوم الخميس، على يد مسلح مجهول الهوية ، حسب ما أكدته الشرطة.

وقال ماثيو أوشان جاكوب ، الناطق بإسم الشرطة بتوريت ، في تصريح لردايو تمازج يوم السبت، إن أحد أفراد جهاز الأمن يدعى دومنيك اودوفيكو ، لقى حتفه بعد أن أطلق رجل مجهول الهوية النار عليه حوالي الساعة التاسعة مساء بحي الإنقاذ في مدينة توريت.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة ، أن الجاني أطلق النار على دومنيك البالغ من العمر 28 عاماً بالقرب من منزل والده.

وقالت الشرطة إنه حسب الأسرة، دومنيك كان في عطلة رسمية بعد عودته من مقر عمله في مدينة فلوج بولاية شمال أعالي النيل ، وأن أسباب إرتكاب الجريمة لاتزال غامضة لهم.

وكشف مسؤول الشرطة عن تحقيقات جارية لمعرفة هوية الجاني بعد فراره.