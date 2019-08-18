وأضاف "الحميدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن دور الدول العربية وخاصة جامعة الدول العربية سيء وسلبي جدًا، وكان يفترض أن تلعب دور أكبر ولكنها مازالت في إطار الضبابية، بينما المبعوث الأممي أصبح يتناغم مع الميليشيات، وهو من منح قبلة الحياة للميليشيات الحوثية، وهو يتحمل مسئولية ما يعانيه اليمن نتيجة ما تقوم به الميليشيات.
وتابع، أن جميع الجهات تتحرك الآن وتحقق انتصار كبير على الميليشيات في جنوب الضالع، وهناك أكثر من 14 جبهة تتحرك نحو الأيام الماضية لحسم المعركة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإعلام اليمنية: المبعوث الأممي منح قبلة الحياة للميليشات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.