وزارة الإعلام اليمنية: المبعوث الأممي منح قبلة الحياة للميليشات الإرهابية

أكد صالح الحميدي، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن الجيش اليمني يتقدم على الحوثيين في عدة جهات مثل صعدة وباقم والضالع.

وأضاف "الحميدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن دور الدول العربية وخاصة جامعة الدول العربية سيء وسلبي جدًا، وكان يفترض أن تلعب دور أكبر ولكنها مازالت في إطار الضبابية، بينما المبعوث الأممي أصبح يتناغم مع الميليشيات، وهو من منح قبلة الحياة للميليشيات الحوثية، وهو يتحمل مسئولية ما يعانيه اليمن نتيجة ما تقوم به الميليشيات.

وتابع، أن جميع الجهات تتحرك الآن وتحقق انتصار كبير على الميليشيات في جنوب الضالع، وهناك أكثر من 14 جبهة تتحرك نحو الأيام الماضية لحسم المعركة العسكرية.