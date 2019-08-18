معا نبني وطننا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية ظهر السبت بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى اعلان الحرية والتغيير فى احتفال بهى محضور وانتقل الناس بعدها للاحتفاء بالاحتفال شعبيا فى ساحة الحرية مما يبين مدى تفاعل الناس مع الحدث وانتظارهم التحول الديموقراطى المنشود وانهاء حكم العسكر وسيطرة الحزب الواحد ، انتقلوا للحكومة المدنية ودولة المساواة والقانون التى يكون اساس الحقوق والواجبات فيها المواطنة وليس غيرها .

احتشد الناس – رسميين وشعبيين – فى قاعة الصداقة للاحتفال والاحتفاء وكان حدثا مشهودا ويكفيه انه جاء تتويجا لتضحيات ونضال ودموع ودماء ثلة طيبة من ابناء هذا الوطن الكريم الذين ضمخوا بهذا الدم الزكى تراب الوطن ، واثمرت دماؤهم اقتلاع الطاغية المستبد واخراجه من المشهد السياسى ليكون منتظرا المحاكمة العادلة على جرائم عدة يندى لها جبين الانسانية وتستحى منها ذاكرة التاريخ لكنهم فى المؤتمر الوطنى من كثرة ظلمهم واستبدادهم واكلهم اموال الناس بالباطل ران على قلوبهم حتى لم يعودوا يروا المنكر منكرا والباطل باطلا.

انتهت هذه المرحلة السوداء الحالكة من تاريخ بلادنا ولم يكن الكثيرون من فرط يأسهم يظنون انهم يمكن ان يدركوا الفرج ويعيشوا الفرح باقتلاع الطاغية ونظامة وارساء دعائم الحكم المدنى والحمد لله رب العالمين انتصرت ارادة الشعب الغلاب وسقطت اى رهانات على غير ذلك ، والان وقد عبر الناس المرحلة الخطيرة فى مسيرتهم الثورية فان القادم اعظم وينتظرهم عمل جبار يستدعى تناسى الخلافات والتسامى عن الجراحات والعمل معا ضد تفتيت الوطن وتمزيق ابنائه والسعى لبناء دولة القانون والعدالة والمساواة وهذا ما لن يتحقق الا بتكاتف كل الجهود مع بعضها وتقديم المصلحة الوطنية على الأجندة الخاصة سواء كانت شخصية او حزبية او مناطقية او عشائرية وليكن شعارنا الذى نعمل له ونلتزم به #معانبن_وطننا حيث لا الغاء لاحد ولا اقصاء لمكون فكلنا شركاء فى هذا الوطن وحقوقنا فيه متساويه وليس احد احق به من احد ولا لاحد حق الاستئثار به او الانفراد والقرار وحده فى مايخص المجموع .