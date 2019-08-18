الخليج 365 : حسم التعادل نتيجة مباراة الأمل عطبرة ونظيره الخرطوم الوطني بهدفٍ لكلٍ ضمن المرحلة الأولى من منافسة الدوري الممتاز والتي جرت مساء اليوم”السبت”. وبكّر الخرطوم الوطني بالهدف الأوّل عن طريق بكر التوزا قبل أنّ يدرك مونتاري التعادل في الشوط الثاني للأمل عطبرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم لقاء الأمل والخرطوم الوطني في الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.