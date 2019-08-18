غمر (4) آلاف فدان بالمياه بمشروع الجزيرة

الخليج 365 :

كَشَفَ رئيس الجمعية النوعية لمكتب فحل بمشروع الجزيرة والمناقل، المزارع عثمان إبراهيم علي، عن غمر مياه سكر سنار لمساحة (4) آلاف فدان لمحصولي القطن والذرة بمكتب فحل. وحمّل عثمان، مدير سكر سنار ومدير ري الحاج عبد الله وري الحداد المسؤولية كاملة للأضرار التي لحقت بالمُزارعين, مؤكداً وجود (4) كسورات من مصرف سكر سنار وتم الإبلاغ بذلك قبل شهر بالموقف ولم تتم الاستجابة حتى هذه اللحظة، مِمّا تسبّب في تأزم الموقف, داعياً الجهات المُختصة بالإسراع لدرء هذا الضرر, مُشيراً إلى أنّ المُزارعين بصدد رفع مُذكِّرة للقضاء لمُحاسبة الذين تَسَبّبُوا في كسر المواجر والإضرار بالزراعة.