تعاون سوداني جزائري في إعداد المنتخبات الوطنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نجح الاتحاد السوداني لكرة القدم مع نظيره الجزائري في الوصول لصيغة مشتركة للتعاون في إعداد المنتخبات الوطنية المختلفة للبلدين ٫ من خلال استضافة المعسكرات ، و تنظيم المباريات الإعدادية ، مستفيدين من الإمكانات المتاحة كلٌ بما لديه من ميزات مناخية أو بنيات تحتية و تقنية ، و تفعيل اوجه التنسيق المشترك على جميع الأصعدة.

جاء ذلك -حسب سونا- خلال لقاء الأستاذ مأمون بشارة ناصر عضو مجلس إدارة الإتحاد السوداني – رئيس بعثة المريخ بالأمين العام للاتحاد الجزائري نهار اليوم حاملاً رسالة خطية من الأمين العام للإتحاد العام الدكتور حسن أبو جبل لنظيره الجزائري المستشار ساعد محمد الذي أكد ان جميع مَقدرات و تقنيات الإتحاد الجزائري مبذولة و متاحة للمنتخبات السودانية بما في ذلك المركز التقني الجزائري ، المخصص و المجهز لإعداد كل المنتخبات الوطنية ، آملين رد الإتحاد السوداني ، و استلام رؤيته و برامجه للمرحلة القادمة.