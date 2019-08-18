أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد الموافق18أغسطس2019 م

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 18\08\2019م (وقت نشر الخبر ) المادة السابقة مبروك بلادي العزيزة.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة الدولار يخسر (7) جنيهات دفعة واحدة في تداوُلات السُّوق المُوازي

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