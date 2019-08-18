شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي، إنّ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في الفترة الأولى، وأكّد أنّ القوى السودانية تجاوزت مُعظم المشاكل، والثقة عادت بين المجلس و”قِوى الحُرية والتّغيير”.

وتأسّف كباشي في تصريحات لقناة “الحدث” يوم (السبت)، لغياب الجبهة الثورية عن حفل الاتفاق السِّياسي، وقال إنّ المجلس العسكري وافق على تعيين “عبد الله حمدوك” رئيساً للوزراء، وتمنّى عدم حُدُوث أيِّ مشاكل مع الأعضاء المَدنيين في المجلس السيادي، وأشار إلى حل المجلس العسكري اليوم الأحد بحسب الاتفاق المُوقّع بين الأطراف، وتشكيل مجلس السيادة، وأعرب عن أمله أن تتقدّم قِوى الحُرية والتّغيير بمرشحيها للمجلس السيادي حتى يتم الالتزام بالتّوقيتات التي أُعلنت في الوثيقة الدستورية، فَضْلاً عن التّوافُق حول العضو (11) بالمجلس.