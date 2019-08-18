المهدي: قوى الشر تتربص بالحكومة الانتقالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشار رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في تصريح له لوجود تحديات تواجه الحكومة الانتقالية ممن وصفهم بقوة الشر وتابع ”هنالك وجود كبير للأشرار” وتابع: ”ذلك يقتضي توحيد الكلمة لمواجهة هذه القوة”.

وأضاف المهدي بأن الاتفاق النهائي فيه عبور للسودان نحو وضع مدني ديمقراطي يحقق السلام والتنمية ويعمل على سياسية خارجية جديدة ويؤسس لعلاقة مع دول الجوار. المادة السابقة حالة “آبي أحمد”..!.. بقلم شمائل النور

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