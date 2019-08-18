البرهان: الحصة وطن…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدًا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملًا في الحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية.
وأشاد البرهان في كلمته في حفل توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية، بالشعب السوداني وثورته السلمية، داعيًا الشباب إلى التوجه إلى ميادين العمل بعد أن أدوا دورهم كاملًا في الثورة.
وأشار إلى أن مرحلة التفاوض قد كشفت عن قيادات للثورة مملوئين بالروح الوطنية، وتقدم بالشكر للدول والمؤسسات التي ساندت السودان في الفترة الماضية.
وترحم البرهان على شهداء الثورة، ودعا إلى العمل الجاد لبناء الوطن الذي بذلوا دماءهم رخيصة لأجله، قائلًا: ”الحصة وطن”.
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