هذه هي اسماء قوى التغيير في المجلس السيادي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قوى الحرية والتغيير تحسم عضويتها بالمجلس السيادي.. وهم:

– عائشة موسى السعيد

– حسن شيخ الدين إدريس

– صديق تاور

– محمد الفكي سليمان

– طه عثمان إسحق.

فيما تم ترشيح الأستاذ عبد الله آدم خاطر لشغل المقعد رقم 11 في المجلس السيادي.

الجدير بالذكر ان الأستاذة عائشة موسى السعيد التي حلت محل د. فدوى عبد الرحمن بعد اعتذارها.. من المناضلات المؤهلات نضاليا وأخلاقيا وعلميا.. وهي أستاذة أدب إنجليزي عملت بالجامعات البريطانية.. ومن اللواتي شاركن بقوة في المواكب الثورية ضد النظام الشمولي البائد.. وهي أرملة الراحل الكبير الدكتور/ محمد عبد الحي. المادة السابقة خسائر فادحة في الزراعة والثروة الحيوانية بالنيل الابيض…. المقالة القادمة ناجي الأصم يبعث حزمة رسائل في بريد الجيش وأسر الشهداء والنظام البائد..

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