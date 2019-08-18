هيئو الأرصاد: أمطار غزيرة بعدد من ولايات السودان مساء اليوم

الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر تكوّن سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مساء اليوم على ولايات (نهر النيل، الشمالية، سنار، الجزيرة، القضارف، النيل الأبيض، كردفان الكبرى وشمال دارفور).

ومن المتوقع أن تتسبب الأمطار في حدوث جريان عالٍ. وتناشد الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة والقاطنين بالقرب من مجاري المياه والنيل توخي الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة، وعلى المواطنين مراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التحذير. المادة السابقة خديجة جنكيز تكشف تفاصيل خطيرة عن مقتل “ خديجة جنكيز تكشف تفاصيل خطيرة عن مقتل “ خاشقجي ” لأول مرة.. فتحت خزينة الأسرار المقالة القادمة الأمين العام للجامعة العربية يهنئ السودان بتوقيع وثائق المرحلةالانتقالية

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