شركة هواوي الصينية تخطط لضربة “انتقامية قاتلة” لـ”غوغل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خطط شركة الهواتف الصينية العملاقة “هواوي” لتوجيه ضربة لواحدة من أهم خدمات “غوغل”، وسط الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين.

وتخطط الشركة الصينية للإعلان عن إطلاق تطبيق شبيه بخرائط غوغل “غوغل مابس”، في خطوة قد تعتبر ضربة انتقامية لغوغل.

وستطلق هواوي تطبيقا جديدا باسم “ماب كيت”، ومن المتوقع أن يطرح في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويمكن للتطبيق الجديد أن يقدم معلومات لحظية عن حالات الطرق، والعثور على طرق بديلة في حالة الأزمات. القدس العربي المادة السابقة إيران تهدد الولايات المتحدة باحتجاز سفنها في هرمز المقالة القادمة “بعد المصادقة التربية الجنسية الحلال”…قضية تثير الجدل في المغرب

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