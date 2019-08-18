استقالة وزير الخزانة في الأرجنتين نيكولاس دوفن

وقال دوجوفن في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني "موريسيو ماكري":"أنه أعطى "كل شيء" لهذا المنصب، وساعد في ترويض عجز كبير وتقليص الإنفاق العام.
وأضاف "لقد ارتكبنا أخطاء أيضًا، بلا شك، ولم نتردد أبدًا في إدراك ذلك وفعلنا كل ما كان ممكنًا لتصحيحها".
وقال أيضًا: "أعتقد أن استقالتي تتماشى مع مكاني في حكومة".
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