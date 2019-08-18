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استقالة وزير الخزانة في الأرجنتين نيكولاس دوفن

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استقال وزير الخزانة الارجنتيني نيكولاس دوفن قائلا في رسالة: انه يعتقد أن الحكومة بحاجة الى "تجديد كبير" في فريقها الاقتصادي وسط أزمة شهدت انخفاض البيزو هذا الاسبوع.

وقال دوجوفن في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني "موريسيو ماكري":"أنه أعطى "كل شيء" لهذا المنصب، وساعد في ترويض عجز كبير وتقليص الإنفاق العام.

وأضاف "لقد ارتكبنا أخطاء أيضًا، بلا شك، ولم نتردد أبدًا في إدراك ذلك وفعلنا كل ما كان ممكنًا لتصحيحها".

وقال أيضًا: "أعتقد أن استقالتي تتماشى مع مكاني في حكومة".

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