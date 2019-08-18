بريطانيا تسقط جنسيتها عن "الداعشي جاك"

أسقطت الحكومة البريطانية الجنسية عن جاك لتس (24 عاماً) المعروف بـ"الجهادي جاك"، الذي التحق بتنظيم داعش في سوريا عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة "مايل أون صنداي" الأحد.

وكتبت الصحيفة أنّ جاك لتس الذي كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية تقع "مسؤوليته على عاتق الحكومة الكندية".

وكان هذا الإجراء واحداً من آخر الإجراءات التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي التي خلفها بوريس جونسون في رئاسة الوزراء في 24 يوليو.

ولم يؤكد وزير الداخلية البريطاني الأمر لدى سؤاله، وقال إنه "لا يعلق على حالات فردية".

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غير أن متحدثاً حكومياً أوضح أن "قرارات سحب الجنسية من شخص لديه جنسيتين ترتكز على مشورة سياسيين ومحامين ووكالات استخباراتية وأيضاً على كل المعلومات المتوافرة".

وشرح أن هذا الأمر "وسيلة للتصدي للتهديد الإرهابي الذي يفرضه الأفراد الأكثر خطورة وللحفاظ على أمن بلادنا".

من جانبها، شرحت "ميل أون صنداي"، أن "القرار أثار الغضب في أوتاوا، بينما سيلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وجونسون في قمة السبع في فرنسا في نهاية الأسبوع المقبل".

وتعتبر أوتاوا أن لتس "لا علاقة له كثيراً بكندا"، وفق مصدر دبلوماسي مذكور في التقرير.