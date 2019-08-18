رئيس بونتلاند يدعو إلى استئناف محادثات أرض الصومال وبونتلاند

دعا سعيد عبدالله ديني ، رئيس ولاية بونتلاند ، إلى بذل جهود جديدة لبدء حوار بين إدارة ولايته وصوماليلاند.

ومن خلال حديثه في مؤتمر لتعزيز السلام في غاروي ، أعرب الزعيم عن استعداد حكومته للدخول في محادثات مع سلطات أرض الصومال.

ودعا القائد سكان منطقتي سول وساناغ إلى العيش في وئام مع بعضهم البعض قائلا "أرسل رسالتي الأولى إلى أرض الصومال ، إذا كان هناك من نزاع معك حول ملكية قميصك ، فيجب عليك إجراء محادثات مع الشخص، أنا أدعو للسلام والحوار"

وهناك خلاف طويل بين ولايتي بونتلاند وأرض الصومال على منطقتين.

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وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند بملكية المنطقتين المتنازع عليهما ، سول وساناج.

وتبني هرجيسا مطالباتها على الحدود الوهمية التي حددها البريطانيون خلال الفترة الاستعمارية ، حيث تستند مطالبة بونتلاند إلى اتفاق العشائر الذي تم توقيعه خلال تشكيل الدولة قبل عقدين من الزمن.

وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن بقية الصومال في 18 مايو 1991

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي ، لم يعترف المجتمع الدولي بالمنطقة بعد.