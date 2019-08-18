جيش الاحتلال يطلق النار على نشطاء على حدود غزة.. ومقتل ثلاثة فلسطينيون

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون أن ثلاثة من الرجال قتلوا.
ومنذ فترة وجيزة، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلية (جيش الدفاع الإسرائيلي) عددًا من المشتبه بهم المسلحين المتاخمين للسياج الأمني في شمال قطاع غزة.
وقال مسعفون فلسطينيون انهم انتشلوا ثلاث جثث من الموقع وقال مسؤولو مستشفى غزة ان رجلًا رابعًا أصيب.
وقع الحادث خلال الليل بين السبت والأحد، بعد فترة وجيزة من إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل، سقط أحدها في بلدة بالقرب من الحدود، وفقًا للجيش والشرطة الإسرائيليين.
يحكم قطاع غزة حركة حماس الإسلامية التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال العقد الماضي. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من المنطقة في عام 2005 لكنها أبقت الجيب تحت الحصار، مشيرة إلى المخاوف الأمنية، والتوترات على طول الحدود مرتفعة مع الوفيات المتكررة.
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