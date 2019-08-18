وغادرت الولايات المتحدة رسميًا معاهدة القوات النووية المتوسطة مع روسيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامها موسكو بانتهاك المعاهدة ونشر نوع واحد من الصواريخ المحظورة، وهو ما ينفيه الكرملين.
وانسحبت روسيا أيضا من الصفقة، لكن شويجو قال: "إنها ليست لديها خطط لنشر صواريخ جديدة".
وأضاف: "لا نزال نلتزم بذلك".
وقال: "ما لم تكن هناك أنظمة من هذا القبيل في أوروبا، فلن نفعل أي شيء هناك".
وحظرت الاتفاقية الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 310 و3400 ميل (500-5500 كيلومتر)، مما يقلل من قدرة كلا البلدين على شن ضربة نووية في غضون مهلة قصيرة.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستبدأ في تطوير صواريخ نووية أرضية قصيرة ومتوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في فعل الشيء نفسه بعد زوال معاهدة الحد من الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: لا توجد خطط لتثبيت صواريخ جديدة ما لم تنشرها الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.