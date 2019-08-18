روسيا: لا توجد خطط لتثبيت صواريخ جديدة ما لم تنشرها الولايات المتحدة

قال وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو يوم الاحد أن روسيا لن تنشر صواريخ جديدة طالما أظهرت الولايات المتحدة ضبطًا مماثلًا في أوروبا وآسيا بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وغادرت الولايات المتحدة رسميًا معاهدة القوات النووية المتوسطة مع روسيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامها موسكو بانتهاك المعاهدة ونشر نوع واحد من الصواريخ المحظورة، وهو ما ينفيه الكرملين.

وانسحبت روسيا أيضا من الصفقة، لكن شويجو قال: "إنها ليست لديها خطط لنشر صواريخ جديدة".

وأضاف: "لا نزال نلتزم بذلك".

وقال: "ما لم تكن هناك أنظمة من هذا القبيل في أوروبا، فلن نفعل أي شيء هناك".

وحظرت الاتفاقية الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 310 و3400 ميل (500-5500 كيلومتر)، مما يقلل من قدرة كلا البلدين على شن ضربة نووية في غضون مهلة قصيرة.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستبدأ في تطوير صواريخ نووية أرضية قصيرة ومتوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في فعل الشيء نفسه بعد زوال معاهدة الحد من الأسلحة.

